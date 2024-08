In memoria di Carmelo Casano, lo sport dello special olympics per ricordarlo

Gela. Ha lasciato un vuoto enorme nella vita politica della città e in chi lo conosceva ormai da anni. La morte di Carmelo Casano, già assessore e consigliere comunale, non è certamente rimasta sottotraccia. Oggi, gli atleti dello special olympics di Natale Saluci hanno voluto ricordare Casano, sempre vicino al loro gruppo di sportivi e più in generale alle categorie fragili. Lo sport, quindi, per dare un segnale tangibile alla memoria. C’erano i familiari di Casano, gli amici di una vita e una rappresentanza del consiglio comunale, con il vicepresidente Antonino Biundo e l’esponente civico Davide Sincero.