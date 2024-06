In ospedale pochi anestesisti-rianimatori, attività operatoria solo nei casi di emergenza

Gela. All’ospedale “Vittorio Emanuele” torna a farsi sentire la carenza di personale, che caratterizza ormai da tempo le sorti del nosocomio. Il primario di anestesia-rianimazione Salvatore Damante, con una comunicazione, ha fatto sapere che proprio a causa di ranghi ridotti si procederà a fare attività operatoria solo nei casi di emergenza. Ciò significa che i pazienti in lista d’attesa per interventi, comunque non rientranti nelle emergenze, saranno costretti ad attendere ulteriormente. Una situazione analoga pare si registri anche in medicina.