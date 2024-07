In piena crisi idrica per un guasto acqua in strada a Roccazzelle: “Da Caltaqua nessun intervento”

Gela. Per tutta la serata di ieri e fino a questa mattina, a Roccazzelle, nella zona di via Delle Sorbe e di via Santa Maria degli Angeli, l’acqua ha invaso le strade principali. In un periodo segnato pesantemente dalla crisi idrica e dalla siccità, un guasto ad una tubatura in un cantiere di Enel, ha fatto disperdere acqua ovunque. I residenti, già ieri sera, hanno allertato Caltaqua, anche attraverso i vigili del fuoco. Risultato? Degli operai della società italo-spagnola neanche l’ombra.

“Abbiamo contatto pure i numeri di emergenza ma senza esito – spiegano i residenti – la perdita è andata avanti fino a questa mattina. È un fatto grave che non ci sia stata risposta da Caltaqua”.