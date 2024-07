La droga acquistata via web, arrestati quattro giovani di Mazzarino

Mazzarino. Ora lo stupefacente si ordina anche via web e si fa arrivare con un corriere. E’ andata però male a quattro giovani di Mazzarino, arrestati con un carico di droga acquistato via. I quattro, di età compresa tra i 24 e i 26 anni, con due auto diverse si sono recati nella filiale di spedizione per ritirare il pacco. Subito dopo i militari hanno fermato una vettura con a bordo due persone e hanno trovato 90 panetti di hashish per un peso totale di 9 chili. Altri due giovani, invece, erano in un’altra vettura nelle vicinanze e avevano 5 panetti di droga di circa 500 grammi e una dose di marijuana. Nel corso delle perquisizioni domiciliari ai quattro indagati sono stati trovati altri 16 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e mezzo e poi altri 500 grammi di marijuana oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.