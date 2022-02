In Sicilia 7.194 nuovi casi di Covid e 25 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Lieve incremento dei casi Covid in Sicilia, dove i nuovi positivi secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 7.194 (ieri erano stati 7.159) nonostante il numero inferiore di tamponi processati, 47.519, determinando così un tasso di positività del 15,13%. Si dimezzano i decessi, 25 (-32). Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è oggi pari a 274.873 (-845), i guariti sono 8.389, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.356 (-13); 115 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 273.402 persone.(ITALPRESS).