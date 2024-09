In via Madonna del Rosario marciapiedi impraticabili, verde incolto, spazzatura e topi

Gela. Marciapiedi impraticabili, verde incolto, spazzatura e topi.Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa via Madonna del Rosario,nella periferia a nord della città cresce di giorno in giorno. Per il lungo viale che collega la stazione alla rotonda di settefarine i marciapiedi sono impraticabili e i pedoni sono costretti a camminare sul bordo del marciapiede rischiando di essere urtati dai veicoli che procedo lungo la carreggiata, spesso a velocità elevata.

Per disabili e passeggini non c’è alternativa, devono camminare sulla strada completamente sprovvista di segnaletica orizzontale e verticale. Per l’intera via non c’è nemmeno un attraversamento pedonale segnalato dalle strisce.

Anche la pulizia lascia fortemente a desiderare, nonostante i continui appelli all’amministrazione e le segnalazioni fatte dai residenti le aree verdi della zona continuano ad essere delle mini discariche per i furbetti di turno.