Incarico ad un legale per il passaggio alla Città metropolitana di Catania: “Capriccio politico, quanto costerà?

Gela. “Un capriccio del sindaco per dare seguito all’accordo politico con l’assessore Franzone”. I forzisti Nadia Gnoffo e Vincenzo Cirignotta, ancora una volta, non si rivedono per nulla nelle scelte dell’amministrazione comunale. Credono poco all’utilità dell’iniziativa giudiziaria che oggi è stata confermata dalla giunta, al fine di concretizzare il passaggio della città dal Libero Consorzio di Caltanissetta alla Città metropolitana di Catania. La Regione, su comunicazione ufficiale inoltrata dall’amministrazione, non ha dato risposte. Così, la giunta ha deciso di dare mandato ad un legale per adire i giudici amministrativi ma sollevando una questione di legittimità costituzionale.