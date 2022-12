Inchiesta bis sulla morte di Iacona, dieci davanti al gup: fissata l’udienza preliminare

Ci sarebbero state omissioni, secondo le contestazioni, da parte dei tecnici incaricati del monitoraggio sulle attività. Il procedimento bis si è esteso anche agli ex vertici dell’Ato rifiuti, che allora gestiva la discarica, e agli imprenditori delle aziende impegnate nei servizi interni al sito. L’udienza preliminare è stata fissata per Carmelo Lanzarone, Filippo Indorato, Giuseppe Morello, Nunzio Lipomi, Vincenzo Greco, Sergio Montagnino, Giuseppe Panebianco, Ruben Gianporcaro, Manuela Greco e Daniele D’Aquila. L’altro procedimento, già avviato davanti al giudice Miriam D’Amore, è allo stato sospeso in attesa di capire se ci siano le condizioni per la riunione. Per Iacona non ci fu nulla da fare. Morì sul colpo, a causa delle gravissime ferite riportate. Venne travolto dalla pala meccanica, forse a causa di un errore di manovra. Per la procura, quanto accaduto sarebbe stata la conseguenza di norme di prevenzione violate. Il furgone si impantanò in una zona diversa da quella di cantiere. La vittima aveva già concluso il suo turno ma proprio per cercare di recuperare il furgone partecipò alle manovre, avendone la peggio. I familiari di Iacona sono parti civili nel procedimento a dibattimento (assistiti dai legali Carmelo Tuccio e Vittorio Giardino). Alecci è invece difeso dal legale Giuseppe Cascino. I dieci imputati toccati dal secondo filone d’indagine sono invece rappresentati dagli avvocati Antonio Gagliano, Angelo Cafà, Maria Licata, Davide Anzalone, Giuseppe Dacquì, Alessandro Geraci, Laura Geraci e Fabio Fargetta.