Incidente al Topping, sversamento nel fiume Gela: assolti imputati Eni e Raffineria

Gela. Non hanno responsabilità per lo sversamento di idrocarburi che nel giugno di sette anni fa finì lungo il fiume Gela, dopo un blocco dell’impianto Topping di raffineria. Per il giudice Miriam D’Amore, che ha letto il dispositivo al termine dell’istruttoria dibattimentale, anche la fuoriuscita non avrebbe causato conseguenze così gravi. Non ci sarebbe stato un “disastro ambientale”. Sono stati assolti manager e tecnici di Eni. Stessa decisione assunta nei confronti della società Raffineria di Gela, chiamata come responsabile civile. Il giudice, nel dispositivo, ha parlato di “insussistenza del fatto”. L’assoluzione è stata pronunciata nei confronti di Bernardo Casa, Michele Viglianisi, Massimo Lo Faso, Maurizio Tarantino, Arturo Anania, Gaetano Zinna, Leone Pollicino ed Emanuele Pellegrino. Dopo lo sversamento, fu necessario l’intervento dei mezzi antinquinamento e dei militari della capitaneria di porto. Gli idrocarburi arrivarono, in parte, anche in mare. Il pm Pamela Cellura, a conclusione della requisitoria, ha chiesto la condanna per tutti gli imputati, ad un anno e nove mesi di reclusione, oltre al pagamento di duecento quote per la società Raffineria di Gela. Per l’accusa, lo sversamento fece finire nelle acque del fiume non meno di 13 mila litri di idrocarburi e altre sostanze. Le richieste del pm sono state sostenute dalle parti civili, il Comune di Gela (con l’avvocato Flavio Sinatra), le associazioni “Aria Nuova” e “Amici della Terra-Gela” (con i legali Joseph Donegani e Maurizio Cannizzo). La ricostruzione delle difese e i dati tecnici prodotti hanno però convinto il giudice ad emettere una decisione favorevole agli imputati.