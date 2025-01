Incidente Settefarine, operato bambino di nove anni e reagisce: l’altro ferito trasferito a Caltanissetta

Gela. Viene tenuto sotto stretta osservazione il bambino di nove anni che ieri sera, a Settefarine, è stato investito da un’auto in transito, insieme ad un coetaneo. Erano in sella alle bici. Il bambino in condizioni più gravi, trasferito in elisoccorso a Catania, è appunto monitorato. E’ stato operato anche ad una gamba ma ha comunque dato segnali di reazione e sembrano escluse conseguenze cerebrali. L’altro bambino vittima del sinistro, nonostante fosse in condizioni meno preoccupanti, questa mattina è stato trasferito al “Sant’Elia” di Caltanissetta, a seguito di un ematoma.