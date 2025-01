Gela Basket a Giarre, Di Buono: “Andremo lì cercando di imporre il nostro gioco”

I padroni di casa, al contrario, scenderanno il campo con il sangue agli occhi e con tanta voglia di ritrovare il sorriso dopo aver ceduto in trasferta dinanzi al forte roster di Reggio Calabria. Sconfitta che, per altro, è arrivata in seguito ad un filotto di quattro successi ottenuti consecutivamente.

“Il PalaCannavò di Giarre è un fortino dove costruiscono da anni i loro campionati – afferma il diesse Giovanni Di Buono – noi andremo lì cercando di imporre il nostro basket e la nostra personalità, con l’auspicio che sia una festa dello sport e che riusciremo a far divertire il numeroso pubblico che verrà a seguirci”.