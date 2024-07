“Incompatibilità Cosentino è evidente”, Donegani: “Non si può essere controllore e controllato”

Gela. “Giustamente, il segretario generale ha posto la questione in aula consiliare. Il consigliere Cosentino è incompatibile e spero che la vicenda possa risolversi anche solo bonariamente. Noi andiamo avanti”. Miguel Donegani, leader del laboratorio politico “PeR”, ribadisce le ragioni dell’azione avviata per ottenere la declaratoria di incompatibilità dell’ingegnere, risultata sconfitta al ballottaggio dal sindaco Di Stefano. Il caso è al centro di un’azione avviata dall’avvocato Paolo Cafa’ del laboratorio “PeR”, più suffragato nella lista ma rimasto fuori dall’aula. Ha dato mandato al legale Joseph Donegani. Cosentino, questa mattina in consiglio, ha escluso che possano esserci cause concrete di incompatibilità. “Sulla base di quello che è stato detto oggi in aula – aggiunge Donegani – procederemo per acquisire il contratto dell’ingegnere con Impianti Srr e l’ordine di servizio. Lei coordina il servizio rifiuti in città ed è in maniera evidente controllato e controllore di sé stessa. Impianti Srr eroga servizi al Comune di Gela”. L’ex deputato regionale insiste su un punto. “Come abbiamo già detto nella nostra campagna elettorale – continua – siamo sempre per il ripristino della legalità”.