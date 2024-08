Incompatibilità Cosentino, nota segretario generale: “Non emergono funzioni di coordinamento”

Gela. In aula consiliare, in apertura dei lavori, è ancora la questione dell’eventuale incompatibilità dell’ingegnere Grazia Cosentino a tenere banco. Il segretario generale Carolina Ferro ha dato lettura del contenuto di un proprio parere sulla base dell’iniziativa del gruppo politico “PeR” che ha più volte rivendicato che Cosentino non possa stare nell’assemblea cittadina, essendo riferimento tecnico di Impianti Srr, l’in house del servizio rifiuti controllata anche dal Comune di Gela. Per Ferro, dopo aver valutato il contratto dell’ingegnere e la sua funzione di rup, non emergono ruoli di coordinamento o di vera rappresentanza. Cosentino è funzionario di ottavo livello ma sempre sotto le disposizioni di un amministratore delegato.