Incontri e contatti, Incardona: “Giunta non è estranea al centrodestra, interlocuzioni importanti”

Incardona, così come gli alleati più vicini all’avvocato Greco, sembra intenzionato a non fare passi indietro, seppur il centrodestra dei partiti non abbia mai veramente sondato l’opzione legata all’attuale amministrazione, con o senza una ricandidatura del sindaco. “Ci sono contatti ben avviati – conclude l’assessore – stiamo lavorando in modo costante. Io continuerò a muovermi nel centrodestra. In politica, non si può mai dare nulla per scontato”.