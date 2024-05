Lunghe liste d’attesa, Donegani attiva uno sportello di assistenza legale gratuita

Gela. Un anno e mezzo fa vennero raccolta oltre 15 mila firme con una petizione on line affinchè si potessero spingere e sollecitare le istituzioni per ridurre i tempi di attesa della sanità pubblica. Per fare rispettare una legge esistente e non applicata, il candidato sindaco di PeR, Miguel Donegani, ha attivato uno sportello di assistenza legale gratuita per abbattere le liste di attesa per le visite specialistiche facendo leva sulla legge 124

La norma da applicare consente ai cittadini di rivolgersi ai privati se i tempi di attesa della sanità pubblica superano quelli dell’impegnativa del medico di famiglia.