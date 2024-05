Seggio Ars FdI, a fine mese i giudici decideranno: concesso termine ai legali per le note

Gela. I giudici della Corte d’appello di Palermo si riserveranno per la decisione, a fine mese. Si tratta del ricorso presentato dal parlamentare Ars Giuseppe Catania, dichiarato ineleggibile al termine del procedimento di primo grado. L’azione fu intrapresa da elettori gelesi di Fratelli d’Italia e la sua ineleggibilità, se confermata in appello, aprirà le porte dell’Assemblea regionale al coordinatore cittadino del partito Salvatore Scuvera. I giudici, oggi, hanno concesso termine per ulteriori note e in udienza si torna a fine mese, quando prenderanno la causa in decisione. Anche in altri precedenti dello stesso tipo, i giudici hanno già riconosciuto situazioni di ineleggibilità.