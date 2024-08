Indagine su fatture per operazioni inesistenti, Cassazione annulla per uno degli imprenditori

Gela. Venne coinvolto in un’indagine concentrata intorno ad un ampio giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, che aveva come presunta “cartiera” una ditta di materiale elettrico. La Cassazione ha però disposto l’annullamento senza rinvio per l’imprenditore Salvatore Greco, lo scorso anno condannato in via definitiva in un altro procedimento per la bancarotta della società edile Sogresal. In appello, era stata disposta la pena di quattro mesi, per le fatturazioni, in continuazione con una precedente decisione. La difesa, sostenuta dal legale Flavio Sinatra, si è rivolta ai giudici romani di Cassazione. La procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio nuovamente ai magistrati nisseni d’appello.