Indennità di fine mandato all’ex sindaco, “è prevista dalla legge non è una scelta politica”

Gela. Sul potenziale aumento delle indennità spettanti al sindaco e alla sua giunta, negli ultimi tempi, si sono scatenate le polemiche politiche. La richiesta di accesso al fondo regionale previsto in tal senso, ancora non concretizzato, è stato bollato come irrispettoso davanti allo stato di dissesto del municipio. Tra i più critici, l’ex sindaco Lucio Greco che ha preso nettamente le distanze dal successore Di Stefano e dall’attuale amministrazione comunale, spiegando che la sua giunta congelò l’incremento delle indennità. Proprio l’avvocato Greco però riceverà una somma complessiva di ventimila euro come “indennità di fine mandato”. Il provvedimento è stato rilasciato dal settore comunale affari generali. Anche in questo caso, già circolano voci, per ora non pubbliche. C’è chi parla di una sorta di doppia morale, riferendosi all’ex primo cittadino. L’indennità, come riporta il provvedimento, “è pari ad un’indennità mensile per ogni anno di mandato da commisurare all’indennità media percepita negli anni del periodo di mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all’anno”. Il riferimento è ad un decreto del presidente della Regione del 2001 e ad ulteriore disciplina.