“Iniziative per il cambiamento”, domani l’incontro organizzato da NovaTerra2701

Gela. Il comitato civico NovaTerra2701 organizza “Pensare, Agire, Conoscere: Iniziative per il cambiamento”. Un incontro per condividere esperienze e costruire una comunità più forte. Venerdì 30 agosto 2024, alle ore 17:30 presso il “Civico 111” in via senatore Damaggio, 111, si terrà un evento dedicato a promuovere la collaborazione e il dialogo tra associazioni, enti e cittadini impegnati nel migliorare la nostra comunità. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare brevi racconti di cittadini, associazioni ed enti che hanno intrapreso azioni concrete per apportare un cambiamento positivo sul territorio. Saranno presentate diverse iniziative che spaziano dal recupero culturale alla promozione dell’educazione e della collaborazione, mettendo in evidenza come il lavoro comune possa contribuire a costruire una comunità più forte e coesa.

Agenda:

• Le monete dell’antica Ghelas tornano in città un’iniziativa di crowdfunding dall’alto valore simbolico, lanciata da NovaTerra2701, che ha portato all’acquisto di reperti gelesi andati all’asta a Torino, di cui altrimenti si sarebbero perse le tracce. Con l’aiuto di un archeologo, verranno illustrate le peculiarità delle antiche monete con alcuni cenni al contesto storico durante il quale furono coniate;

• L’istituzione del Liceo Musicale una proposta “dal basso”, seguita da un complesso iter burocratico portato avanti dal Liceo Eschilo di Gela per offrire nuove opportunità educative e artistiche ai giovani del territorio che, grazie alla formula del liceo statale, potranno proseguire gli studi musicali senza vedersi preclusi altri percorsi professionali una volta conseguito il diploma di maturità al termine dei cinque anni.