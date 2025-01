Intelligenza artificiale e sostenibilità, Impianti finanzia l’alta formazione di UnitelmaSapienza

Gela. Il presidente della Srr4 Gianfilippo Bancheri e l’ingegnere Giovanna Picone, Ceo di Impianti Srr, hanno deliberato l’avvio del Corso di Alta Formazione postuniversitario (con l’assegnazione di Crediti Formativi Universitari) in “Intelligenza Artificiale e Sostenibilità Ambientale nella Società Digitale Europea”, presso il Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell’Università di Roma UnitelmaSapienza. Impianti Srr finanzierà 25 borse di studio, individuando e selezionando i partecipanti più meritevoli attraverso i curricula. Il corso sarà destinato a giovani laureati dei Comuni soci della Srr, scelti attraverso una procedura di selezione pubblica. Il Direttore del Corso sarà il prof. Mario Carta, Direttore del Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell’Università di Roma UnitelmaSapienza. Mentre il Coordinamento Scientifico sarà affidato ad Alessandro Morselli, professore di Economia dello sviluppo, nell’Università di Roma Sapienza. Il Corso di Alta Formazione si prefigge come obiettivo la conoscenza approfondita dei principi fondamentali dell’Intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale e della società digitale, come la Governance dei dati, le implicazioni legali nel campo della privacy, l’apprendimento automatico, le reti neurali, l’elaborazione del linguaggio naturale, la visione artificiale, la gestione dei rifiuti, la sostenibilità ambientale. Si inserisce in un contesto di approfondimento nei processi di economia circolare. Il Corso di Alta Formazione intende equipaggiare i partecipanti per una carriera nel settore dell’intelligenza artificiale ed ambientale, acquisendo le competenze come la capacità di risolvere problemi complessi, lavorando con grandi quantità di dati, per sviluppare soluzioni innovative.