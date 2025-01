Verifiche nei quartieri, commissione valuta condizioni: “Continuano gli incontri con i comitati”

“Le criticità non mancano – dice il presidente Cascio – però, notiamo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale. Dai quartieri ci fanno inoltre notare che non ci sono troppe difficoltà sul servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Ci sono problemi sullo scerbamento, anzitutto dei marciapiedi, ma sono previsti interventi di pulizia attraverso personale Ghelas e di Impianti Srr, con un programma zona per zona. Ci rapportiamo con tutti gli assessori di competenza”. L’amministrazione comunale, con l’avvento dell’assessore Fava, sta cercando di limitare al massimo i disagi nei quartieri, nonostante le difficoltà di bilancio. Sono stati appaltati interventi sul lungomare, in corso Vittorio Emanuele e lungo il cavalcavia di via Venezia. A Ghelas, inoltre, sono stati affidati interventi a Macchitella e in piazza Setti Carraro.