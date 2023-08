Interventi di pulizia proseguiranno anche a settembre, c’è l’ok della Srr: anticipo del servizio

Gela. Non più una pulizia straordinaria ma un anticipo vero e proprio del servizio che partirà ad ottobre. Impianti Srr, la società in house controllata da Srr4, continuerà le attività in città. Il consiglio di amministrazione della Srr, composto dai sindaci di Mazzarino (Vincenzo Marino), Delia (Gianfilippo Bancheri) e Sommatino (Salvatore Letizia), ha disposto che gli interventi saranno prorogati per tutto il mese di settembre, di fatto aprendo poi le porte all’avvio a pieno regime del servizio in house per tutto il territorio comunale. In questi mesi, gli operai di Impianti Srr hanno concentrato le attività nell’area di Macchitella, eliminando una lunga serie di discariche abusive e bonificando tante aree verdi incolte. Con la proroga, finanziata con fondi a valere sul servizio che partirà ad ottobre, ci sarà una massiccia copertura in aree periferiche, a partire da quella di Settefarine. Sotto questo punto di vista, c’è stata assoluta concordanza di vedute tra i vertici di Srr4 e l’amministratore di Impianti, l’ingegnere Giovanna Picone. Si va avanti nella pulizia che sarà poi uno dei punti cruciali del nuovo servizio, con Impianti che prenderà il posto della campana Tekra, destinata a lasciare dopo quasi un decennio condotto in regime di proroga e con evidenti limitazioni agli interventi, ridotti al minimo indispensabile. L’intero perimetro urbano necessita di attività incisive di pulizia, spazzamento e lavaggio delle strade.