Interventi diga Disueri, pubblicata gara progettazione: Arancio, “fondamentale per comparto agricolo”

Gela. E’ stata pubblicata sulla gazzetta europea. La conferma arriva dall’assessorato regionale all’energia. La gara per la progettazione della spalla della diga Disueri dovrebbe consentire di assegnare le attività tecniche, così da avere il presupposto essenziale per poi appaltare i lavori. Quello sulla spalla del bacino artificiale è un intervento necessario, che dovrebbe permettere alla diga di garantire la piena efficienza. “Bisogna monitorare la procedura e stare sempre attenti – dice il deputato regionale del Pd Giuseppe Arancio che sta seguendo l’iter – l’agricoltura è un comparto vitale per l’economia locale e senza acqua dalle dighe, va in sofferenza”. I lavori verranno coperti con fondi che rientrano nel programma del Patto per il Sud, nelle ultime settimane al centro delle polemiche, dopo il definanziamento di progetti, per un totale di trentatré milioni di euro.