Interventi sui tre impianti del sistema fognario costiero, sì dall’Autorità di bacino

L’amministrazione comunale vuole vagliare l’opzione del Pnrr, per cercare di capire se possano esserci spazi praticabili. Pare inoltre che Caltaqua si sia mossa proprio con la Regione, al fine appunto di individuare eventuali fondi disponibili. Gli interventi sono finalizzati ad evitare che i reflui dei tre sistemi possano finire sulla spiaggia, come spesso capita soprattutto davanti a precipitazioni abbondanti. Per l’impianto della bretella Borsellino “è stato progettato un collettore in Pfrv Dn 1200 che permetterà di recapitare le acque in prossimità del porto, direttamente in mare”. Il sistema nella zona dell’ex lido “La Conchiglia” invece è destinato ad avere un “un collettore in Pfrv Dn 1200 che permetterà di recapitare le acque direttamente in mare”. Infine, nel sistema dell’Acopoli, con il collegamento all’impianto di depurazione, “si è scelto di raddoppiare il collettore, posando una tubazione interamente in pressione che permetterà di oltrepassare agevolmente i numerosi ostacoli plano-altimetrici presenti nelle aree di intervento”. Viene sottolinato ancora che “la tubazione verrà posta sull’estradosso del ponte poggiato sulla banchina, senza nessuna influenza sul regime idraulico del fiume Gela, in quanto non determina un restringimento della luce del ponte”. Su questo tipo di attività l’Autorità di bacino ha rilasciato i necessari provvedimenti.