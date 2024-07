Invasi artificiali e l’accusa di furti d’acqua nelle campagne, operatori agricoli assolti

Gela. I controlli risalgono al periodo tra 2017 e 2018 e sotto verifica finirono diversi pozzi per l’accumulo di acqua, individuati in terreni e aziende private del territorio, comprese due gelesi di ortofrutta. Il giudice Miriam D’Amore, a conclusione del dibattimento, ha assolto dodici imputati. Non sono stati riscontrati gli estremi del reato di furto. Inizialmente, la procura ipotizzava che l’acqua fosse sempre a disposizione degli imputati, a seguito di manomissioni delle centraline e di allacci abusivi. Durante l’attività istruttoria sono mancate conferme di questo tipo. Gli agricoltori e le difese hanno parlato di approvvigionamenti regolari. Le indagini si sono concentrate anche su imprenditori agricoli che, pur avendo a disposizione invasi artificiali sempre ben forniti, non risultavano titolari di utenze del Consorzio di bonifica.