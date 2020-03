“Io gelese contagiato e ricoverato nel Nord Italia, vi dico di essere prudenti”

Gela. Sono monitorate costantemente dai sanitari di un ospedale del Nord Italia, le condizioni di salute di un gelese di 57 anni, da poco più di tre mesi in servizio nel campo industriale e contagiato dal Coronavirus. E’ partito da Gela con tanta voglia di “spaccare il mondo”. “Aspettavo la telefonata di lavoro da parecchio tempo – ci riferisce – e quando l’ho ricevuta, non potevo crederci. Un sogno. Per me e i miei cari. Adesso sto vivendo un incubo!” Il nostro conterraneo non riesce fin da subito a trattenere le lacrime. Singhiozza e piange al telefono. Cerco di tranquillizzarlo, ma il mio intento è inutile. “Ero a casa, dopo una giornata intensa di lavoro. Ero felice, guardavo la tv, quando ad un tratto ho cominciato a tossire. Ho pensato: prendo una tachipirina e vado a letto. Sono state ore d’inferno. Dopo qualche ora le mie condizioni sono peggiorate: febbre alta, sintomi di affaticamento… Ho chiamato l’ambulanza e subito di corsa in ospedale. Disteso sulla barella, tremavo non solo di freddo ma anche di paura. Ricordo la voce dell’infermiere che mi ha assistito. Una voce candida, rassicurante, quasi paterna. E’ proprio in quell’occasione che ho pensato a mio padre che non c’è più da tempo. E a lui ho chiesto di aiutarmi e, da lassù, di stringermi forte la mano e di non abbandonarmi mai…” I ruoli e le emozioni si invertono: adesso è lui che cerca di tranquillizzare chi scrive.

Il suo, come il mio, è un intento che fallisce fin da subito. Ci prendiamo un attimo di pausa. Tiriamo entrambi il fiato. “Dopo essere stato sottoposto al tampone – riferisce – ho atteso di conoscere l’esito. Già lo sguardo del medico in ospedale, diceva tutto: positivo, purtroppo. Ho cominciato ad urlare, ma attorno a me sentivo il vuoto. Dopo qualche istante, ho percepito la voce di mia madre. Mi diceva di stare sereno. Ma era solo una percezione. Mia madre è stata avvisata poco dopo. Ma io la vedevo attorno a me, il cuore di una mamma è ovunque. E’ il tuo angelo custode…”