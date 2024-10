“Io non rischio 2024″ appuntamento a Macchitella con la Procivis

Gela. Domani mattina ai muretti di Macchitella , la Procivis di Gela partecipa alla campagna nazionale della Protezione civile ‘Io non rischio’, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto e il rischio alluvione. Anche se in tutta la regione si sta registrando un periodo di siccità senza precedenti, la procivis non abbassa la guardia. Le scarse piogge registrate hanno un’intensità maggiore rispetto a quelle degli anni precedenti e hanno comunque provocato diversi danni alla città.

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la campagna è il ruolo attivo dei cittadini, che partecipano sempre numerosi all’iniziativa, che dalle 9:30 alle 13 di domani mattina potranno informarsi e confrontarsi con i volontari gelesi.

Cattuti si rivolge infine ai dirigenti scolastici gelesi a cui offre supporto per le prove di evacuazione.

“Siamo disponibili per qualsiasi incontro- dichiara Cattuti- oltre alle prove di evacuazione che devono per legge essere fatte almeno due volte l’anno, vogliamo portare all’interno delle scuole anche l’iniziativa nazionale “Io non rischio, affinche gli studenti abbiamo gli strumenti necessari per agire adeguatamente nel caso in cui si dovesse presentare una calamità naturale”.