Irregolarità e lavoro nero, inchiesta su coop Biondi: “Ex dipendenti danneggiati”

Gela. La procura ha approfondito il presunto sistema delle cooperative dell’imprenditore Pietro Biondi. La scorsa settimana, è stata comunicata la richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata dai pm per le vicende legate a presunti maltrattamenti subiti dagli ospiti delle comunità per anziani, avviate sul territorio. Davanti al gup Roberto Riggio, invece, questa mattina, si sono presentati i legali degli imputati, coinvolti nell’indagine “Balla con i lupi”, partita dalla gestione dell’ex centro per migranti di Manfria, poi abbandonato e distrutto da più incendi. Nella struttura, gestita da un gruppo di cooperative sociali, con a capo Biondi, ci sarebbero state irregolarità, anzitutto sulle condizioni degli ospiti, costretti ad una quotidianità di ristrettezze, anche su cibo e vestiario. I magistrati e i poliziotti ricostruirono ipotesi di lavoro nero e caporalato, oltre a presunti raggiri sui fondi stanziati a livello ministeriale. Oltre all’imprenditore, che fu a capo del gruppo “Progetto Vita”, sono a processo Giuseppa Palumbo, Francesca Politi, Gemma Iapichello, Gaetana Franco, Katarzyna Chylewska, Rosetta Cialdino, Rosaria Bilardi, Carmela D’Angeli, Giuseppe Biancheri, Vincenzo Castelletti, Anna Maria Vizzini e Salvatore Scilleri. Diversi ex lavoratori delle strutture riferibili al gruppo hanno preannunciato l’intenzione di costituirsi parti civili, con i legali Rosario Prudenti e Francesca Granvillano.