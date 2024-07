Irti capogruppo Dc in consiglio, con lui Guastella: “Prosegue percorso di radicamento”

Gela. La Dc, fin dall’esordio del nuovo consiglio comunale, ha calato la novità. Non solo la new entry Armando Irti ma anche il riconfermato Giuseppe Guastella, secondo in assoluto tra i più suffragati e alle amministrative tra le fila di “Moderati-Rinnova”. Sarà Irti a guidare il gruppo consiliare del partito, suo vice chiaramente Guastella. C’è il pieno assenso dei dirigenti locali e di quelli regionali della Dc. “Prosegue il percorso di radicamento della Dc in tutta la Regione. Siamo sicuri che Irti e Guastella sono già pronti ad affrontare le sfide che li attendono, lavorando nell’interesse della gente e creando opportunità di rilancio per la comunità cittadina”, dichiara il commissario Giuseppe Licata.