Iudice, “senza servizio idrico efficiente è inutile cercare flussi turistici”

Gela. Senza un servizio idrico efficiente non ci si può illudere di poter arrivare ai flussi turistici. L’artista Giovanni Iudice prende posizione al culmine dell’ennesima emergenza acqua. “Il novanta per cento della città è senza acqua. Non si comprende perché ci si lamenti della mancanza di turisti che a priori non verrebbero neanche per le sfilate di Carnevale definite Palio. Con la scadenza del contratto di Caltaqua, vedremo quali politici intenderanno proseguire il rapporto, considerato che il servizio è diventato il quotidiano e usurante disagio di una comunità che paga puntualmente lo scotto delle salatissime bollette”, spiega l’artista. Conferma che anzitutto si dovrà avere un servizio idrico efficiente.