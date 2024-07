“Iv all’opposizione della giunta Di Stefano”, Zappietro: “Piena sintonia con il partito”

Gela. La scelta del patto largo tra moderati e centrodestra li ha portati a sostenere, in modo convinto, l’alleanza con in testa l’ingegnere Grazia Cosentino. Per i renziani di Italia Viva, l’esito elettorale è stato probabilmente diverso da quello inizialmente ipotizzato, anche a seguito del primo turno. Il patto largo si è fermato al ballottaggio e la lista ha assicurato un unico consigliere, l’ingegnere Alberto Zappietro (per lui è la prima volta tra gli scranni). Come già riferito dal coordinatore provinciale Giuseppe Ventura, Iv non si rivede nel centrodestra ma certamente è all’opposizione della giunta Di Stefano. “Questa è la nostra collocazione – dice proprio Zappietro – è un posizionamento consiliare che confermiamo”. Il futuro più immediato del gruppo locale dei renziani potrebbe trovare sbocchi differenti, qualora maturassero novità nazionali. I vertici romani del partito hanno aperto trattative e interlocuzioni con l’area di centrosinistra e non trascurano comunque proprio la tradizione di centro, con un possibile progetto che qualcuno ha ribattezzato “Margherita 2.0”.