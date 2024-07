Il Volley Gela riparte dallo “zoccolo duro”: ai blocchi di partenza della serie D

Gela. In casa Volley Gela prosegue la costruzione del roster in vista del prossimo campionato di Serie D. La società sta già lavorando per riconfermare lo “zoccolo duro” che tanti ottimi risultati ha fruttato nella passata stagione, creando una squadra mista tra giocatrici di esperienza e giovani di livello che disputeranno anche i campionati giovanili. A guidarla sarà, ancora una volta, coach Giacomo Tandurella.

“Stiamo vedendo di ampliare il nostro organigramma dal punto di vista tecnico – afferma il tecnico gelese – per dare maggiore qualità a tutte le categorie”.

Filtra ottimismo in casa Volley Gela, anche se rimane da capire il livello delle avversarie e del girone che si andrà a disputare nei prossimi mesi.

“Il nostro obiettivo rimane quello di sfornare giovani atlete che nei prossimi anni possano competere anche in campionati nazionali – continua Tandurella – oggi il Volley Gela potrebbe fare, con pochissimi soldi, un campionato di Serie C per vincerlo o anche di Serie B2, perché avendo cinque atlete che sono tra Serie B e Serie C significa che il sestetto titolare sarebbe pronto”.