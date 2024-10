“Iv nel centrosinistra, giusto dialogare”, Orlando: “Non condivido le uscite di destra di Di Stefano”

Orlando remore invece ne mostra parecchie quando si tratta di approcciare recenti decisioni del primo cittadino. La nomina nell’Organismo indipendente di valutazione andata all’avvocato Anna Comandatore, ex consigliere comunale di area Musumeci e candidata alle amministrative sotto il logo di Forza Italia, non convince per nulla il capogruppo democratico. “Non ne sapevamo nulla – precisa – non c’è stata alcuna condivisione rispetto a questa scelta. Sentirò il resto della coalizione. Non condivido queste uscite di destra del sindaco. Non capisco perché si debba aprire in modo così netto al centrodestra che alle amministrative supportava un altro progetto. Non ho nulla contro il professionista nominato, sicuramente di assoluto valore, però decisioni per organismi di controllo così importanti, secondo me, andrebbero valutate insieme agli alleati”. Una nomina, quella per l’Oiv, che ha spiazzato gran parte degli alleati e che potrebbe preludere ad altri innesti di centrodestra, ad iniziare dalla giunta. Il sindaco Di Stefano punta ad avere le mani libere per dare rappresentatività a tutti i sostenitori, considerati decisivi per l’esito favorevole del ballottaggio, e per garantirsi interlocuzioni istituzionali a trecentosessanta gradi; gli alleati progressisti però vorrebbero che un certo perimetro di coerenza politica non venisse oltrepassato.