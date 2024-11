Il “dolore” di Frida contro la violenza sulle donne, in scena “No mueras transformate”

Gela. “No mueras transformate” è lo spettacolo teatrale tratto da Frida Khalo per accendere i riflettori sulle donne vittime di violenza. A portarlo in scena, lunedì 25 novembre alle 21 presso il cineteatro Antidoto in via Pandino a Macchitella, saranno Giovanna Famà nel ruolo di Frida, Fabio Garufo (Diego), Giulia Di Dio (Julia), Francesco Iozza (Juan), Eugenio Marù (padre) e Maria Scimé. Per l’occasione è stato associato un corpo di ballo composto da: Elisa Rialdone e Demetrio Campailla. Il testo e la regia dello spettacolo teatrale “No mueras transformate” è di Jolanda Vox che mira a raccontare “un viaggio affascinante e commovente – spiega – nella vita di una delle figure più iconiche dell’arte e del femminismo: Frida Kahlo”.