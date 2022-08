La discoteca “Caligola” e un locale, richieste estorsive: acquisiti verbali collaboratori

Gela. Sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in passato dai collaboratori di giustizia Rosario Trubia, Emanuele Celona e Marcello Sultano, ed inoltre note investigative e alcune sentenze. Ad ottobre, dovrebbero essere sentiti i due imputati, che secondo i pm della Dda di Caltanissetta avrebbero messo sotto estorsione gli esercenti che per un certo lasso di tempo gestirono anche l’ex discoteca “Caligola”. Contemporaneamente, le pretese di denaro avrebbero toccato una pizzeria, di proprietà sempre degli stessi operatori. Le accuse sono mosse a Carmelo Lignite (difeso dall’avvocato Flavio Sinatra) e Benedetto Zuppardo. Uno degli esercenti, in aula, ha comunque escluso di aver subito pressioni da Lignite per il “Caligola”.