La lite e la denuncia, non fu violazione di domicilio: donna assolta

Gela. Non ci fu una violazione di domicilio, così come invece contestata dai pm della procura. Il giudice Eva Nicastro ha assolto una donna romena, che da tempo vive in città. Era a processo, difesa dall’avvocato Giuseppe Cascino, a seguito della denuncia sporta da un’anziana. In base a quanto ricostruito, l’imputata sarebbe entrata nell’abitazione, di proprietà proprio dell’anziana, per chiedere spiegazioni alla badante, che lavorava in quella casa. Tra le due pare fossero sorte delle incomprensioni di tipo sentimentale. La discussione fu assai animata e successivamente venne presentata una denuncia.