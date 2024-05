La Melfa’s incassa una brutta sconfitta, 91-66 e gara uno va a Catanzaro

Gela. Brutta sconfitta per la Melfa’s Gela Basket nel primo round contro la Basket Academy di Catanzaro. Il risultato finale al PalaPulerà è di 91-66 per i calabresi. Insuccesso pesante per la squadra allenata da coach Bernardo, battuta di ben 25 punti dagli avversari che, trascinati dal proprio pubblico, non hanno lasciato scampo ai biancazzurri, che adesso si giocheranno il tutto per tutto mercoledì sera alle 20 al PalaLivatino per pareggiare i conti ed evitare di uscire dai playoff dinanzi ai propri tifosi.