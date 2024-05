Dem, incontro in casa: il partito fa la strategia per la fase calda della campagna elettorale

Gela. Ad inizio settimana hanno ufficialmente presentato la loro lista, a sostegno del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, e domani saranno con tutta la coalizione. I dem, in queste ore, hanno fatto una sorta di verifica organizzativa interna. Il commissario Giuseppe Arancio, i candidati e i sostenitori, si sono ritrovati per delineare una strategia da campagna elettorale, in questo periodo di massima intensità. Ci sarà una presenza consistente alla convention di domani pomeriggio, dalle 18, al teatro “Antidoto” di Macchitella. Di Stefano e le sette liste a suo sostegno, compresa quella del Pd, incontreranno la città. Dalla prima agorà e fino ad oggi, tra le fila dem non sono mancate le riflessioni sul da farsi. La lista è stata presentata come espressione principale del percorso fatto e ha ottenuto il sì anche di qualche esponente che fino ad ora non aveva condiviso le sorti democratiche. Lunedì, hanno portato in città gli ex ministri Giuseppe Provenzano e Paola De Micheli (attuali parlamentari nazionali). C’erano riferimenti regionali e il candidato alle europee Giuseppe Lupo. I numeri del Pd, alle urne di giugno, potrebbero fare la differenza rafforzando la corsa di Di Stefano.