Scerra alla guida del Gela calcio, si separano le strade con Melfa

Inizierà adesso la programmazione in vista del prossimo campionato, con il diesse Alessandro Bonaffini che si metterà all’opera sin da subito e sonderà i primi giocatori in vista del prossimo anno. Da capire però in che campionato giocherà la società biancazzurra, se in Eccellenza o se in Serie D, acquisendo il titolo del Canicattì, con cui ci sono stati diversi contatti.