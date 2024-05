Gela calcio, parte la nuova fase Scerra: programmazione e rimane l’opzione serie D

Gela. È ufficiale il divorzio tra Marco Scerra e Maurizio Melfa. Sarà l’ex patron del Gela FC a presiedere il Gela Calcio in vista della prossima stagione, affiancato da Luigi Alabiso, Massimo Ognisanto e Francesco Salsetta. Comincia adesso un nuovo ciclo per i biancazzurri e avrà inizio nei prossimi giorni la programmazione in vista del prossimo campionato, che sia Eccellenza o che sia Serie D, in caso di acquisizione del titolo del Canicattì. L’attuale dirigenza biancorossa ha deciso ufficialmente di cedere il proprio vessillo a chiunque sia interessato, che si tratti di imprenditori canicattinesi o di esterni legati ad altre realtà, come nel caso del Gela Calcio. In corsia preferenziale pare che ci siano però gli imprenditori agrigentini, che fino al 3 giugno possono decidere di acquisire il titolo per mantenere viva la matricola. Un’altra data da segnare è quella del 30 maggio, giorno in cui il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, gli assessori, la dirigenza e il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana si incontreranno e valuteranno la possibilità di rifacimento dello stadio comunale “Carlotta Bordonaro”.

Nel frattempo, i contatti ci sono stati e sono stati anche frequenti, con il Gela che ad oggi si trova in pole per acquisire il titolo degli agrigentini ed approdare in Serie D. Non appena verrà chiarito il tutto, il diesse Alessandro Bonaffini potrà finalmente mettersi all’opera e iniziare a sondare i vari giocatori che riterrà opportuni per il Gela Calcio, che si tratti di puntare al vertice dell’Eccellenza o che si tratti di mantenere la Serie D.