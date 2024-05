Verso il voto, cda Srr4: “Fino a conclusione delle elezioni niente assunzioni in Impianti”

Gela. La campagna elettorale per le amministrative si avvia a passi decisi verso l’ultimo miglio, prima delle urne di inizio giugno. In città, i cinque candidati a sindaco e le relative coalizioni non si stanno risparmiando. Le polemiche ci sono, anche se allo stato solo limitate ad un certo confine più o meno istituzionale. Nessuno nega che tutti guardino a tutti e in modo più o meno velato spesso, soprattutto nei recenti interventi pubblici, non sono mancati richiami alla “correttezza” e al “voto libero”. Un’ombra di dubbio si è stagliata da subito ed ha a che fare principalmente con possibili “promesse di lavoro”, in un periodo altamente sentito da tutte le coalizioni in campo. Ad inizio mese, a conclusione di una riunione del consiglio d’amministrazione della Srr4, la società che sovraintende il sistema locale dei rifiuti, c’è stata una valutazione. Il punto è stato trattato. Il presidente Vincenzo Marino e gli altri componenti, Salvatore Letizia e Gianfilippo Bancheri, hanno concluso che “come disposto per le precedenti tornate elettorali, la controllata Impianti Srr, fino al completamento delle elezioni dell’8 e 9 giugno, non proceda a nuove assunzioni o a passaggi di livello dei dipendenti ad eccezione del completamento delle procedure assunzionali in itinere di cui alla legge regionale 24 o di proroghe di contratti”. Una specificazione che non pare fine a sé stessa dato che soprattutto nella corsa elettorale in città non sono mancati interventi dei candidati che hanno posto la questione.