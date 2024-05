Di Stefano, “con me altri sette sindaci”: “Non siamo quelli dei centri di potere”

Servizi, sport, finanziamenti, pulizia, sono i mantra amministrativi della coalizione. Dall’ex premier Giuseppe Conte e fino a Cateno De Luca, passando per il leader autonomista Raffaele Lombardo e forse dal segretario nazionale dem Elly Schlein (si lavora ad una visita durante la campagna elettorale), sono tanti i big che nei prossimi giorni saranno in città o ci sono già stati. Le sette liste insistono sul ruolo di Di Stefano. “Ripartiamo dall’esperienza amministrativa, dai tanti finanziamenti ottenuti, dal gran lavoro fatto nell’emergenza Covid – ha aggiunto Di Stefano – noi abbiamo lavorato ogni giorno mentre gli altri non c’erano oppure facevano gli influencer. Ci temono e ci attaccano, noi rispondiamo con il sorriso. Andiamo a votare per impedire ai centri di potere di arrivare all’obiettivo che vorrebbero. Non ci fermiamo”. L’ex assessore e i suoi alzano il livello della contesa, anche sotto l’aspetto della dialettica.