“Vogliamo costruire con Di Stefano”, le forze responsabili compatte: “Siamo nella città”

Gela. “Un sindaco che vuole sempre costruire. Un voto per il sindaco Terenziano Di Stefano e poi per la coalizione”. L’alleanza delle sette liste a sostegno di Terenziano Di Stefano si è stretta intorno all’esponente civico che ha ottenuto la guida al culmine dell’agorà politica. In apertura, davanti ai presenti nel piazzale del teatro “Antidoto”, Di Stefano e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola hanno riconfermato il patto politico. Non è mancato nessuno e così sul palco sono arrivati gli assessori “designati nella massima compattezza” e i rappresentanti e candidati di tutte le liste a sostegno. Pd, M5S, Autonomisti per Gela, Ripartiamo da zero-Azione, partito comunista e Sud chiama nord, corrono per le urne. Alla competizione si presenta il “progetto Gela” che ha scelto il proprio cardine, l’ex assessore Di Stefano.