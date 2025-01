La tragica fine della piccola Aurora, ancora dolore profondo a Niscemi: lacrime e dramma

Niscemi. Il dolore è ancora forte a Niscemi. Il sorriso della piccola Aurora Pitino si è spento per sempre in un tragico incidente stradale che ha lasciato la comunità sotto shock. Nove anni appena, un giorno di scuola come tanti, poi lo schianto fatale sulla Strada Provinciale 11. Alla guida, la madre, che ha perso il controllo dell’auto probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dall’umidità. Aurora era seduta accanto a lei, i due fratellini sul sedile posteriore.

La bambina non ce l’ha fatta. La madre è stata trasferita d’urgenza a Palermo per un delicato intervento alla colonna vertebrale, mentre i due fratellini, feriti alla testa, sono fortunatamente fuori pericolo.

A Niscemi è appunto il tempo del dolore. Il sindaco Massimiliano Conti ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, invitando tutti a unirsi nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia Pitino.