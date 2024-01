La tragica fine di Caterini, morì per un incidente in un cantiere: arriva una condanna

Gela. Sei anni fa rimase vittima di un grave incidente sul lavoro che gli costò la vita. Gianluca Caterini era appena arrivato in un cantiere a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Venne colpito da un pesante tubo che intanto veniva movimentato. A nulla valse il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli. Le ferite erano troppo profonde. Per la sua morte, è arrivata la condanna a due anni di reclusione, decisa per l’allora preposto del cantiere, Mario Barbaro. Era a processo con l’accusa di omicidio colposo. Secondo i pm marchigiani, ci furono omissioni nell’attuazione delle misure di sicurezza. Non ci sarebbe stato il necessario controllo. Da quanto emerso, quel tubo pare dovesse servire a bloccare una catasta di altri tubi, che era stata collocata nell’area di cantiere. Per la procura e per la parte civile, in rappresentanza della moglie e della piccola figlia dell’operaio (con gli avvocati Giuseppe Condorelli e Maria Scuderi), vennero attivate manovre e operazioni di cantiere, quel giorno, non in linea con i piani di sicurezza. Caterini era stato assunto per il tramite di una società di lavoro interinale. Il gruista, a sua volta finito nel procedimento penale, scelse invece di definire con un patteggiamento. Per Barbaro, che ha sempre escluso omissioni, ci fu il rinvio a giudizio. Nel corso del dibattimento, l’accusa ha ribadito la linea, spiegando che ci furono irregolarità e mancati controlli alla base del grave incidente, poi rivelatosi fatale. La moglie, anche nell’interesse della figlia minorenne, ha seguito l’intero procedimento come parte civile.