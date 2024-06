L’ Acrobatic Group fa il pieno di medaglie alle nazionali di ginnastica artistica

Gela.Tante vittorie ai campionati nazionali in Calabria per i trentacinque atleti che hanno rappresentato l’ASD Acrobatic Group di Marco Cuvato. La società gelese ha portato in alto il nome di Gela con un medagliere di tutto rispetto.



Per quanto riguarda la categoria promesse del campionato di Serie D GAF, primo posto per Dayana Bonvissuto, affiancata sul gradino più basso del podio da Giorgia Zisa e, a pari merito, da Clarissa Dierna, terza classificata anche nel volteggio. Primato tra le allieve per Martina Caci, mentre si è piazzata al terzo posto Giorgia Giardino, così come Carlotta Emmanuello tra le ragazze. Per quanto riguarda il campionato di Serie C2, primo posto nella classifica all-around per Giulia Pausata e Giulia Federico, rispettivamente tra le allieve e tra le ragazze. Podio tutto gelese invece nel volteggio, composto da Paola Granvillano, Sofia Li Pomi e Maria Vittoria Di Paola. Podio interamente gelese anche per quanto riguarda la specialità dedicata al mini-trampolino, formato da Eliana Scerra (classificatasi anche seconda nel corpo libero), Maria Vittoria Di Paola, Paola Granvillano (queste ultime due al secondo posto a pari merito) e Ludovica Vella. Per quanto riguarda la Serie C1, secondo posto per Beatrice Attardi, appartenente alla categoria senior, e per Carlotta Zuppardo tra le junior. Medaglia d’oro invece per Lara Flores nel campionato di Serie B. Nella Classifica di specialità volteggio il 1º posto è andato a Vittoria Incardona .



Tante medaglie ottenute anche nella ginnastica maschile, con protagonisti Mattia Licco, Adriano Aliotta e Francesco Di Corrado. Il primo ha ottenuto il secondo posto nel mini-trampolino, mentre gli altri due si sono piazzati al primo e al terzo posto nella classifica all-around.

Nella serie C GAM maschile nella classifica di società a squadre la società gelese ha ottenuto il primo posto., inclusi anche gli atleti Gioele Musca e Salvatore Arena.