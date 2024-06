Le specialità locali nella “Sagra del grano antico”

Gela. Il pane fresco, sano e genuino, è da sempre l’alimento principe della dieta mediterranea, presente quotidianamente sulle tavole delle famiglie italiane. La Prima Sagra del Grano Antico, un evento dedicato alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio gelese, è stata ospitata ieri mattina dalla parrocchia Santa Lucia. La giornata è stata arricchita dalla presenza degli Scout Agesci Gela 5 “Padre Pino Puglisi” e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

” La sagra si riallaccia alla cultura contadina della nostra città. Gela era conosciuta come il granaio di Roma e abbiamo voluto dare lustro ad una delle nostre eccellezze, riconosciuta come tale non solo dai paesi siciliani come Ravanusa e Caltanissetta oggi qui presenti, ma anche da tutta la nazione” ha dichiarato Filippo Collura, organizzatore dell’evento.

I panificatori di Gela e dei paesi limitrofi hanno offerto gratuitamente le loro specialità, preparate con farine di grani antichi e benedette dal Parroco Don Filippo Celona