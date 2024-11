Ladri di rame in azione, furti in più zone della città: colpita illuminazione pubblica

Gela. I furti di cavi di rame non si fermano e ancora una volta a pagarne le conseguenze sono i sistemi di illuminazione pubblica. La scorsa notte, come accertato questa mattina dai tecnici Ghelas, chi ha agito ha preso di mira la zona di via Dell’Acropoli e quella della Cittadella, a ridosso di Marchitello. Il danno è ingente e le zone colpite rimarranno per giorni senza illuminazione. “E’ inaccettabile – dice il sindaco Di Stefano – sono atti delinquenziali che creano un danno enorme alla città. Siamo in stretto contatto con l’amministratore Ghelas, Guido Siragusa. Stiamo formalizzando una denuncia e speriamo che le immagini dei sistemi di videosorveglianza possano consentire l’individuazione dei responsabili. Invito sempre i cittadini che notino situazioni anomale a segnalarle”.