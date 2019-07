L’appuntamento per il furto e l’omicidio, la fine di Mendola: “Iniziammo subito a cercarlo”

Novara. Sarebbe stato attirato tra i boschi di Pombia con la scusa di organizzare un furto e poi venne ucciso. La fine del trentatreenne Matteo Mendola, gelese da anni residente in provincia di Varese, continua ad essere ricostruita in aula, davanti ai giudici della Corte d’assise di Novara. A parlare, questa volta, è stato il padre dell’ex socio della vittima. “Sapevamo dell’appuntamento che Mendola aveva con Antonio Lembo – ha detto – iniziammo a cercarlo e telefonai a Giuseppe Cauchi. Lembo lavorava nei suoi cantieri. In quel momento, però, lui era in Francia. Suggerimmo a Mendola di non andare”. Dell’omicidio del trentatreenne è accusato l’imprenditore edile Giuseppe Cauchi, a sua volta gelese. Per gli investigatori, avrebbe dato ordine a Lembo e ad Angelo Mancino (entrambi già condannati in primo grado a trenta anni di detenzione) di uccidere Mendola. Pare che la vittima avesse più volte reclamato i soldi che l’imprenditore doveva ancora versare ad alcuni familiari, che avevano lavorato alle sue dipendenze. E’ stato Lembo a fare il nome dell’imputato agli investigatori. “Avvertimmo Mendola – ha proseguito il testimone – di non andare. Se aveva bisogno di denaro, avremmo potuto pensarci noi”.