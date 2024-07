L’attrice Maria Giannone sul set del film “Io sono la fine del mondo” con Angelo Duro

“Ho partecipato ad una delle ultime scene registrate in Sicilia – precisa Maria Giannone – tutte le altre saranno effettuate a Roma ed il film dovrebbe essere trasmesso nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio.

E’ una commedia esilarante – ammette l’attrice gelese -, ma non conosco altri dettagli. Bisognerà andare al cinema per conoscerne i dettagli. Posso confermare che mi sono divertita tantissimo, più di ogni altro set calcato”.

Di produzioni cinematografiche Maria Giannone ne ha conosciute. Ha avuto un ruolo, infatti, nel film “Andiamo a quel paese” con Ficarra e Picone, ha indossato i panni di una vigilessa ne “Il giovane Montalbano”, e una passante in aeroporto in “Romanzo Siciliano” o ancora ruolini in “Una storia sbagliata” e “Più bullo di mezzanotte”, solo per citarne alcuni.

“Mi ritengo fortunata – confessa Maria Giannone – perché quando decido di rimettermi in gioco trovo sempre una produzione pronta ad accogliermi. Fino ad oggi ho avuto la fortuna di essere scelta da produttori importanti che ruotano in Rai o Mediaset. Magari ho avuto piccoli ruoli ma lavoro in film di massima divulgazione – afferma Maria Giannone – Sono contenta e, per questa mia ultima comparsa, ringrazio Carmelo Napolitano che con le suo conoscenze nel mondo dello spettacolo ha sempre una soluzione da propormi”. Recentemente la promettente Maria Giannone è incorsa in un incidente che l’ha costretta ad un periodo di convalescenza. “Sono più agguerrita di prima – conclude Maria Giannone – Ho avuto un problema al piede ma adesso sono in forma e pronta ad affrontare nuove avventure cinematografiche e nel mondo dello spettacolo in generale”.